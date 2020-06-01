Новости дня
16:37 | 23.06.2020
В связи с парадом Победы в Екатеринбурге перекроют улицы
Так, с 05:00 до 12:00 транспортное движение перекроют на участке проспекта Ленина от Тургенева до Репина, на улице Репина от Ленина до Малышева, на Татищева от Репина до Мельникова, на 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, на Бориса Ельцина от 8 Марта до дома №10 по улице Бориса Ельцина и на Пушкина от Ленина до Малышева.
Кроме того, с 06:00 до 07:00 запретят проезд по улице Дорожной от Окраинной до Городской.
С 05:00 также перекроют улицу Окраинную от Палисадной до Дорожной, Палисадную от Окраинной до Новосибирской Второй, Зенитчиков от Палисадной до Братской, Патриса Лумумбы от Братской до Московской, Московскую от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина, пандусы транспортной развязки на улице Московской, улицу Посадскую от Большакова до Пальмиро Тольятти, Пальмиро Тольятти от Посадской до Московской.
Также с 05:00 до полудня закроют парковку на площади 1905 года и в заездных карманах указанных улиц.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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