100 мобильных пунктов для голосования по поправкам в Конституцию организуют в Екатеринбурге

16:11 | 23.06.2020

Фото: Федор Серков

На территории Екатеринбурга задействуют 100 мобильных участков для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба городской администрации.



С 25 июня по 1 июля мобильные участки посетят 600 дворов уральской столицы. Преимущественно они будут располагаться рядом с многоквартирными жилыми комплексами в густонаселенных микрорайонах Екатеринбурга.



Кроме того, проголосовать по данному вопросу можно и дома. После окончания работы участковой избирательной комиссии на придомовой территории члены УИК смогут приехать к жителям с переносным ящиком для голосования. Чтобы проголосовать из дома, необходимо подать заявление до 17:00 1 июля, позвонив в свою участковую комиссию или на телефон горячей линии 8-800-600-20-02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»