В Екатеринбурге пройдет фестиваль стрит-арта в честь юбилея Победы

15:51 | 23.06.2020

Фото: екатеринбург.рф

С 3 июля по 3 августа в Екатеринбурге пройдет фестиваль уличного искусства, посвященной 75-летию Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Сегодня, 23 июня, организаторы фестиваля сообщили, что на прошлой неделе завершился конкурс на проведение мероприятия. Победителем конкурса стала компания «Коннект».



Как заявила заместитель директора МУ «Столица Урала» Евгения Кисеева, в рамках технического задания идет плодотворная работа. На 30 июня запланировано представление проектов работ и площадок для их реализации. Отмечается, что количество участников не ограничено.



– Много молодых, талантливых, свежих, амбициозных художников. У них появится возможность свой след в Екатеринбурге, – подчеркнул менеджер проектов «Граффити 24» Павел Торицын.



Исполнительный директор агентства «Коннект» Илья Абрамов сообщил, что уже сформированы команды из опытных ребят, которые знают уличную культуру и город. Он считает, что «это будет классный проект», если присоединится екатеринбургская команда «Стрит-арт».



Кроме того, ведутся переговоры с художниками из других стран. Соорганизаторы надеются, что фестиваль в 2020 году станет международным.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»