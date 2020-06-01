Улицу Шаумяна в Екатеринбурге закроют на полтора месяца

15:30 | 23.06.2020

Фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге закроют транспортное движение по улице Шаумяна от Автономных республик до Хасановской. Ограничения будут действовать с 15 июля по 30 августа.



Перекрытие связано с проведением работ по перекладке ливневой канализации. На время ограничений движение транспорта направят по улицам Фурманова, Московской, Амундсена и Волгоградской.



Водителей просят обратить внимание на установленные знаки и указатели, заранее планируя свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»