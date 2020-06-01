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15:11 | 23.06.2020

Фото предоставлено Городским центром охраны памятников

В Екатеринбурге открыли выставку «Здесь ковалась победа»

В дендрологическом парке Екатеринбурга, расположенном на улице 8 Марта, 37а, открылась выставка «Здесь ковалась победа». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, экспозиция находится в галерее под открытым небом.

Выставка посвящена зданиям Свердловска в военные годы. Фотодокументы тех лет рассказывают, как во время Великой Отечественной войны столица Урала продолжила своё развитие и как центр культурной жизни. Так, Свердловская картинная галерея на улице Вайнера, 11 приняла на хранение коллекцию Эрмитажа, а здание театра музыкальной комедии «помнит», как актёры играли для тружеников тыла по 20 спектаклей в месяц и проводили ночные концерты. На средства, вырученные за допспектакли, коллектив построил и передал на фронт три танка Т-34.

Экспонатами выставки также стали Свердловская консерватория, расположенная на проспекте Ленина, 26, ставшая «вторым домом» для известных музыкантов, и театр оперы и балета, продолжавший активную творческую деятельность.

Кроме того, во время ВОВ 36 зданий Свердловска были перепрофилированы в эвакогоспитали: 17 школ, 5 крупных контор, 7 корпусов институтов и техникумов, 2 дома отдыха и гостиницу. В их число вошел и Дом промышленности на улице Мамина-Сибиряка, 145, где разместился самый крупный госпиталь Свердловска на 1 тысячу 600 коек.

Добавим, что выставка продлится до 3 июля 2020 года. Вход в дендрарий свободный.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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