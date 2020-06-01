Новости дня
14:52 | 23.06.2020
Парад Победы в Екатеринбурге пройдет без ограничений для зрителей
– Для нас важно сделать так, чтобы все прошло в условиях максимальной безопасности. Мы их продумали. Призываю всех горожан смотреть парад дистанционно. Каждый будет решать сам, специальных ограничений мы делать не будем, но рекомендуем дистанцироваться и смотреть по телевизору, – подчеркнул Креков.
Кроме того, вице-губернатор рассказал про безопасность на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он отметил, что все участки голосования будут обработаны.
– Этот процесс растянут на определенное время, что дает нам возможность избежать скученности людей. Все участки будут обработаны. Мы считаем, что голосование будет проходить в безопасных условиях, – считает Павел Креков.
Главный государственный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских добавил, что входы и выходы будут раздельными, чтобы потоки не пересекались. Для людей, которые решат идти голосовать с симптомами ОРВИ, выделят специальные зоны.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:40 | 23.06.2020
В Екатеринбурге пострадали при падении в автобусах две пенсионерки
17:22 | 23.06.2020
Экс-мэр Екатеринбурга вылечился от COVID-19
17:16 | 23.06.2020
В июле начнется строительство нового лечебного корпуса в Юрле
17:05 | 23.06.2020
Цифровой офис станет еще одним инструментом внедрения технологий «Умного города» в Пермском крае
17:01 | 23.06.2020
На организацию голосования на Среднем Урале потратили еще 51 млн рублей
16:37 | 23.06.2020
В связи с парадом Победы в Екатеринбурге перекроют улицы
16:25 | 23.06.2020
В Прикамье дополнительно развернуто 120 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19
16:16 | 23.06.2020
На улицах Прикамья раздастся Весть Победы
16:11 | 23.06.2020
100 мобильных пунктов для голосования по поправкам в Конституцию организуют в Екатеринбурге
15:51 | 23.06.2020
В Екатеринбурге пройдет фестиваль стрит-арта в честь юбилея Победы
15:30 | 23.06.2020
Улицу Шаумяна в Екатеринбурге закроют на полтора месяца
15:11 | 23.06.2020
В Екатеринбурге открыли выставку «Здесь ковалась победа»
14:52 | 23.06.2020
Парад Победы в Екатеринбурге пройдет без ограничений для зрителей
14:26 | 23.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают пострадавших от мошенничества с автомобилями
14:00 | 23.06.2020
Депутаты ЕГД приняли отчет Высокинского с оценкой «удовлетворительно»
13:43 | 23.06.2020
В Екатеринбурге разыскали водителя, наехавшего на ребенка
13:36 | 23.06.2020
В ЗАТО Звездный Пермского края завершается благоустройство площади Победы по нацпроекту
13:32 | 23.06.2020
В Перми возобновляется очный прием заявлений в первый класс
13:17 | 23.06.2020
УрФУ занял четвертое место в рейтинге вузов Forbes
12:51 | 23.06.2020
Туроператорам Прикамья разрешили начинать бронировать туры
12:50 | 23.06.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заболел еще 121 человек
12:48 | 23.06.2020
81% заболевших коронавирусом в Пермском крае младше 65 лет
12:48 | 23.06.2020
Уральские врачи вылечили еще 406 пациентов с коронавирусом
12:45 | 23.06.2020
Еще четыре пациента в Свердловской области скончались от COVID-19
12:44 | 23.06.2020
В России выявили еще 7425 заболевших коронавирусом
12:42 | 23.06.2020
«Черным» лесорубам в Ивделе грозит срок за рубку берез
12:40 | 23.06.2020
На Среднем Урале выявлено 182 новых случая коронавируса
12:38 | 23.06.2020
В Пермском крае выявлено 64 случая COVID-19
12:16 | 23.06.2020
По требованию свердловской прокуратуры заблокировали 15 интернет-сайтов
11:50 | 23.06.2020
На Северном автовокзале Екатеринбурга возобновляются рейсы до Уфы
11:29 | 23.06.2020
В Кольцово увеличивается число рейсов на черноморские курорты