Парад Победы в Екатеринбурге пройдет без ограничений для зрителей

14:52 | 23.06.2020

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что парад Победы в Екатеринбурге пройдет без специальных ограничений для зрителей.



– Для нас важно сделать так, чтобы все прошло в условиях максимальной безопасности. Мы их продумали. Призываю всех горожан смотреть парад дистанционно. Каждый будет решать сам, специальных ограничений мы делать не будем, но рекомендуем дистанцироваться и смотреть по телевизору, – подчеркнул Креков.



Кроме того, вице-губернатор рассказал про безопасность на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он отметил, что все участки голосования будут обработаны.



– Этот процесс растянут на определенное время, что дает нам возможность избежать скученности людей. Все участки будут обработаны. Мы считаем, что голосование будет проходить в безопасных условиях, – считает Павел Креков.



Главный государственный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских добавил, что входы и выходы будут раздельными, чтобы потоки не пересекались. Для людей, которые решат идти голосовать с симптомами ОРВИ, выделят специальные зоны.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»