В Екатеринбурге разыскивают пострадавших от мошенничества с автомобилями

14:26 | 23.06.2020

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают потерпевших от действий менеджера автосалона, который подозревается в присваивании денег за машины, проданных по программе трейд-ин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.



В июне 2020 года в отношении 31-летнего екатеринбуржца, работавшего в одном из автосалонов, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Для создания видимости законности своих действий он предоставлял владельцам машин документы о принятии автомобилей на продажу. Однако в клиентские базы компании эта информация внесена не была.



Мужчина самостоятельно продавал переданные ему автомобили по заниженной цене через различные интернет-площадки. Полицейские полагают, что вырученные деньги он оставлял себе, а владельцев сданных на продажу машин различными способами вводил в заблуждение о сроках выполнения своих обязательств.



– По данной схеме злоумышленник действовал в течение 2019 года, пока некоторые клиенты не обнаружили через те же автомобильные сайты, что их автомобили уже проданы. Граждане обратились в полицию, после чего подозреваемый был задержан, – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – В настоящее время следствие располагает информацией о шести эпизодах незаконной продажи машин данным лицом. В каждом случае ущерб, причиненный автовладельцам, составил более 1 миллиона рублей. Среди потерпевших есть автовладелец, который не получил средства за проданный Мерседес стоимостью около 4,5 миллионов рублей.



Правоохранители обращаются к гражданам, которые могли стать потерпевшими от обмана данного человека, с просьбой обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 294-14-95 (Следственная часть УМВД по Екатеринбургу) и 8 (343) 294-14-94 (Дежурная часть).

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»