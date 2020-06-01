Депутаты ЕГД приняли отчет Высокинского с оценкой «удовлетворительно»

14:00 | 23.06.2020

Сегодня, 23 июня, городская дума Екатеринбурга заслушала отчет мэра Александра Высокинского о результатах его деятельности и деятельности администрации города. Депутаты ЕГД приняли отчет с оценкой «удовлетворительно».



В предоставленном Высокинским отчете были обозначены цифры экономического развития Екатеринбурга: объем отгруженных товаров, средняя зарплата, товарооборот, инвестиции в основной капитал, ввод жилья, численность населения. Также были озвучены намерения продолжать решение вопроса с нехваткой мест в образовательных учреждениях.



В отчете акцент сделали на этапах реализации стратегического плана города и стратегий развития районов, а также совместной работе с депутатами по обозначенным вопросам.



Депутаты ЕГД задали ряд уточняющих вопросов, касающихся благоустройства, инвестциционной программы метро, деятельности подразделений курирующих строительную отрасль, парков, ремонтов учреждений образования, реконструкции Южной аэрационной станции и работы МУП Водоканал, обеспеченности машинами скорой медицинской помощи и других направлений. В итоге отчет приняли с оценкой «удовлетворительно».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»