В Екатеринбурге разыскали водителя, наехавшего на ребенка

13:43 | 23.06.2020

Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Сотрудники ГАИ разыскали водителя, наехавшего в Екатеринбурге на ребенка. Напомним, сто ДТП произошло 18 июня около 17:00 напротив дома №47 по улице Самолетная.



Водитель «Ваз-2107» двигался по улице Самолетная в сторону Южной и допустил наезд на восьмилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительной информации, она возвращалась из продуктового магазина домой. Перед началом перехода через дорогу девочка посмотрела по сторонам, убедившись, что машин нет. Однако, когда она почти закончила переходить проезжую часть, на дороге неожиданно появилась машина и задела боковым зеркалом ребенка. Вскоре водитель скрылся с места происшествия.



Девочка в сопровождении отца обратилась за медицинской помощью в детское учебное учреждение, где медики диагностировали у пострадавшей ушибы и ссадины.



– С кратчайшие сроки в ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции водитель был установлен и задержан. Им оказался 32 – летний житель Екатеринбурга, который пояснил, что скрылся с места происшествия, испугавшись, так как не имеет права на управление транспортными средствами, – рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.



В отношении задержанного возбудили административное производство. Суд приговорил водителя к административному аресту на 12 суток.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»