Супругу известного уральского лыжника пытались «развести» на деньги лжесиловики

13:18 | 23.06.2020

Неизвестные попытались развести на деньги супругу известного лыжника Ивана Алыпова, которой принадлежит салон красоты на улице Щорса в Екатеринбурге. Как стало известно veved.ru, на днях ей позвонил некий Алексей Владимирович, который представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что планируется проведение выездной проверки совместно с Роспотребнадзором на предмет соблюдения санитарных норм, действующих в период ограничительных мер.



Неизвестный сообщил, что вопрос можно «утрясти», если владелица салона оплатит 4 букета цветов на некое мероприятие, после чего позвонил курьер и сообщил, на какой счет можно перевести 12 тысяч рублей на приобретение букетов. Супруга Ивана Алыпова сразу поняла, что её «разводят» мошенники, отказавшись от услуг псевдо-силовиков.



Напомним, что ранее прокуратура уже неоднократно сообщала о фактах совершения от имени сотрудников правоохранительных и надзорных органов мошеннических действий и предупреждала граждан не поддаваться на уловки «злоумышленников». В связи с этим, прокуратура призывает граждан быть предельно бдительными. При поступлении на телефон звонка неизвестного, представляющегося работником правоохранительных органов или надзорного ведомства, под благовидным предлогом требующего какие-либо материальные ценности, незамедлительно обращаться в органы полиции с заявлением.

© «Вечерние ведомости»