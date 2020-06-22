УрФУ занял четвертое место в рейтинге вузов Forbes

13:17 | 23.06.2020

Фото: atomic-energy.ru

В новом рейтинге журнала Forbes Уральский федеральный университет занял четвертое место в России, что оказалось лучшим результатом среди нестоличных вузов страны. Кроме того, УрФУ обогнал МГИМО и СПбГУ.



Первое место в топ-100 лучших российских вузов впервые заняла Высшая школа экономики, набравшая 68,07 баллов з ста возможных. Затем расположился МГУ с 67,55 баллами. Третье место занял Московский физико-технический институт (53,04), четвертое – УрФУ (50,48), пятое – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (47,77).



Оценивали вузы по трем метрикам: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes. В первой метрике также оценивалось наличие и доля иностранных преподавателей, доля иностранных студентов, зарплата преподавателей, организация зарубежных стажировок и так далее. Вторая метрика сформировалась на основе опроса крупных работодателей России.



«Фактор Forbes» определялся присутствием вуза в ведущих зарубежных рейтингах и присутствием среди студентов и недавних выпускников номинантов рейтинга перспективных россиян «30 до 30» по версии Forbes и детей богатейших бизнесменов России.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»