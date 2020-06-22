В Екатеринбурге коронавирусом заболел еще 121 человек

12:50 | 23.06.2020

Фото: angarapro.ru

В Екатеринбурге лабораторно подтвердили еще 121 случай коронавирусной инфекции. В Свердловской области за сутки выявлено 182 заболевших.



Также по выздоровлению из свердловских больниц выписано еще 406 человек. Всего уральские врачи вылечили 5972 пациентов.



Зарегистрировано 4 случая смерти больных коронавирусом. Общее число летальных случаев – 75.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»