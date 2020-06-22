Уральские врачи вылечили еще 406 пациентов с коронавирусом

12:48 | 23.06.2020

Фото: livekuban.ru

На Среднем Урале врачи вылечили еще 406 пациентов с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в регионе из больниц по выздоровлению выписано 5972 человек.



За сутки в области выявили еще 182 случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрированы 11311 заболевших коронавирусом.



Состояние 118 госпитализированных оценивается как тяжелое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ. 737 пациентов, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, находятся в состоянии средней тяжести, остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»