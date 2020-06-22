Еще четыре пациента в Свердловской области скончались от COVID-19

12:45 | 23.06.2020

Фото: coronavirus-online.info

В Свердловской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом. Общее число летальных случаев от вируса в регионе достигло 75.



Напомним, что за сутки на Среднем Урале зарегистрировали 182 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 11 311 заболевших COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»