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12:44 | 23.06.2020

Фото: evo-rus.com

В России выявили еще 7425 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили еще 7 425 случаев новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны, из них 2 427 случаев (32,7%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В России выявили еще 7425 заболевших коронавирусом


Всего в стране, по данным на 23 июня, выявлено 599 705 заболевших в 85 регионах России. За сутки из больниц по выздоровлению выписали 12 013 человек. Таким образом, уральские врачи вылечили от коронавируса уже 356 429 человек.

Также за сутки зафиксировано 153 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 8 359 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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