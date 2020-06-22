По требованию свердловской прокуратуры заблокировали 15 интернет-сайтов

12:16 | 23.06.2020

По требованию свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры заблокировали 15 интернет-сайтов, где предлагались к реализации ловушки для приманивания диких животных.



В соответствии с законодательством РФ об охоте применение снотворно-наркотических, отравляющих, обездвиживающих веществ и газов запрещено. А способ воздействия устройства, которое разместили для продажи в Интернете, указывает на то, что оно распространяет на территории до 10 километров запрещенные вещества, оказывающие неизбирательное влияние на поведение диких животных.



При этом на сайте не указана информация о безопасности рекламируемого устройства для здоровья животных, в том числе домашних или занесенных в Красную книгу. Применение данных запрещенных приманок образует состав преступления, предусмотренный статьей 258 УК РФ «Незаконная охота».



– Свободный доступ к указанным интернет-сайтам, на которых осуществляется деятельность по продаже приманок, не соответствует требованием закона. Указанные сведения вводят в заблуждение граждан относительно допустимости приобретения приманок, поскольку не содержат указаний на противоправность данных действий, побуждают их к совершению правонарушений и способствуют их совершению, что может повлечь негативные социальные, экономические и другие последствия, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Прокуратур по результатам проверки направила в суд административные иски о признании информации запрещенной к распространению в России, а также включению данных сайтов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.



Суд удовлетворил требования прокуратуры, а вступившие в законную силу судебные решения направлены в Роскомнадзор. Сейчас интернет-сайты уже заблокированы, информация изъята из публичного доступа.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»