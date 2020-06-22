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11:50 | 23.06.2020

На Северном автовокзале Екатеринбурга возобновляются рейсы до Уфы

На Северном автовокзале Екатеринбурга с 1 июля возобновятся рейсы до Уфы. Отправляться автобусы будут по понедельникам, четвергам и субботам в 09:30.

Маршрут автобуса будет проходить через Нижние Серги, Арти, Большеустьикинское, Месягутово и Малояз. Об этом сообщается на официальном сайте автовокзала.

Напомним, что ранее на Северном автовокзале возобновили рейсы до Кумертау.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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