Порядок курсирования электрички Чернушка – Красноуфимск изменится на один день

10:44 | 23.06.2020

В связи с техническими причинами завтра, 24 июня, на один день изменится порядок курсирования пригородного поезда Чернушка – Красноуфимск. Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании.



Так, на станции 1427 километр 24 июня не будет производиться высадка и посадка пассажиров. Пригородный поезд отправится из Чернушки в 19:53, а в Красноуфимск прибудет в 22:33.



Электричка проследует через 1317 км (20:07), 1320 км (20:11), Трун (20:18), 1331 км (20:24), Агарзя (20:30), Щучье Озеро (20:41), 1354 км (20:51), Атер (20:55), 1362 км (21:01), Бартым (21:07), 1371 км (21:13), 1375 км (17), Сарс (21), Чад (21:31), Ненастье (21:40), Чёрную Речку (21:49), 1405 км (21:54), Пудлинговый (22:03) и Саранинский завод (22:14).

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»