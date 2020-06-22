В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после травмирования ребенка

10:22 | 23.06.2020

Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело после травмирования 11-летней девочки в парке культуры и отдыха Металлургов. Об этом сообщает пресс-служба свердловского надзорного ведомства.



18 июня 2020 года девочка каталась с друзьями в парке на качелях, когда цепная часть металлической конструкции оборвалась. Из-за поломки девочка упала, у нее диагностировали ушибы и сотрясение головного мозга. После падения ребенок потерял сознание. Знакомые семьи, проходившие мимо, вызвали скорую помощь, девочку отвезли в больницу.



– Должностное лицо организации, осуществляющей услуги по содержанию, обслуживанию и ремонту оборудования детской площадки в Парке культуры и отдыха Металлургов, не приняло достаточных мер по поддержанию в технически исправном состоянии аттракциона. По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.



Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»