Пешеходам Екатеринбурга о безопасности напомнят надписи около «зебры»

Сотрудники ГАИ и дружинники с помощью трафаретов нанесли краской на асфальт около пешеходных переходов надписи: «Возьмите ребенка за руку», «Снимите наушники» и «Убедитесь в безопасности перехода». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.«Напоминалки» в первую очередь появились у ЦПКиО имени Маяковского. Также в ближайшее время планируется нанести надписи вблизи других парков, скверов и аллей. В преддверии нового учебного года они появятся и около образовательных учреждений. Организаторы считают, что такие надписи заставят горожан задуматься о безопасном переходе проезжей части.– Данное мероприятие проводится в рамках акции #ПДДнаАсфальте, которая проходит в Свердловской области и направлена на привлечение внимания общественности к соблюдению правил дорожного движения, – добавили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.