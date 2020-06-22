В Екатеринбург из Таджикистана вернулись 103 россиянина

09:14 | 23.06.2020

Фото: Юлия Кольтенберг

В ночь на 23 июня в Екатеринбурге приземлился самолет с россиянами, вернувшимися из Душанбе. Спецрейс выполнила авиакомпания «Уральские авиалинии».



Борт доставил в Россию из Таджикистана 218 пассажиров, 103 из них прибыли в столицу Урала, остальные 115 сошли во время пересадки в Новосибирске.



Лайнер вылетел из столицы Таджикистана вчера, 22 июня, в 17:04 по местному времени. В Кольцово самолет приземлился в 01:56.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»