Более 27 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей

20:55 | 22.06.2020

Фото: omskgazzeta.ru

От укусов клещей в Свердловской области пострадали 27 402 человека, что на 10% выше аналогичного периода 2019 года, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотрабнадзора.



Больше всего случаев присасывания насекомых выявлено в Пышминском городском округе, Слободо-Туринском районе, Талице, Рефтинском, Байкалово, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Камышлове и Камышловском районе, Тавде, Каменске-Уральском, Ирбитском районе.



С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в больницы поступило 106 человек, диагноз подтвержден у 8 человек. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» врачи госпитализировали 226 человек, заболевание подтверждено у 22 человек. С начала сезона специалисты исследовали 11918 особей клещей, снятых с людей.



Добавим, что на сегодняшний день специалисты обработали от клещей 9890 га из 12200 запланированных.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»