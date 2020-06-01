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20:31 | 22.06.2020

Фото: agenda-u.org

Главного врача Свердловской станции переливания крови наградили знаком отличия

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил главного врача Областной станции переливания крови Александра Орлова знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, об этом сообщает департамент информполитики региона.

Награду специалисту присудили за заслуги в сфере социального развития и здравоохранения региона.

Напомним, что знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» - это форма поощрения за особые заслуги или выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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