К концу прошлой недели в Свердловской области было продезинфицировано 11 859 мест с очагами COVID-19

20:12 | 22.06.2020

Фото: solreg.ru

К концу прошлой недели была проведена дезинфекция 11 859 мест, где были выявлены заболевания COVID-19, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. В основном специалисты обрабатывали дома заболевших.



«Почему очагов больше, чем заболевших? Потому что человек может быть сразу в нескольких очагах – это работа, иные объекты. В сутки работает в среднем 24 бригады дезинфекторов, одна бригада проводит обработку от 9 до 11 очагов», — добавил Козловских.



Отметим, что по действующим правилам после госпитализации человека с коронавирусом на место выявления выезжает бригада, которая проводит «заключительную дезинфекцию», после которой помещение можно использовать дальше. В 98% случаев ей занимается ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Остальные виды дезинфекции: профилактическую и текущую регулярно осуществляют управляющие компании.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»