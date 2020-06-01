В Реже свердловчанина лишили свободы за повторное вождение в нетрезвом виде

19:49 | 22.06.2020

Фото: news-life.pro

В Реже за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде в свердовчанина приговорили к лишению свободы, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



31-летний Павел Вылегжанин за рулем «Тойота камри» был остановлен 14 апреля инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району на 74 км. автодороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск». Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. При этом ранее Вылегжанина уже дважды ловили за рулем нетрезвым: в первый раз ему назначили обязательные работы, а во второй лишение свободы, а также лишение прав на 3 года. Последнее наказание на момент совершения преступления отбыто не было.



Свою вину Вылегжанин признал. В этот раз ему назначили 10 месяцев колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.



Приговор в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»