В Екатеринбурге ищут мужчину, пропавшего более месяца назад

19:03 | 22.06.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге ищут пропавшего Григорьева Сергея Александровича. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», местонахождение мужчины неизвестно с 17 мая.



Григорьеву 38 лет. Его рост – 173 сантиметра, у него нормальное телосложение. У Сергея Александровича темно-русые волосы и голубые глаза.



Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщать её по номеру 8 (800)700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»