Десятки патриотических мероприятий пройдут в Свердловской области в 2020 году

18:45 | 22.06.2020

Фото: yandex.ru

До конца года в Свердловской области пройдут десятки мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, об этом сообщает департамент информполитики региона.



Отмечается, что часть событий будет проводиться в онлайн-режиме, но наиболее крупные мероприятия перенесены на более поздний срок для проведения в традиционном формате.



Так, в области проведут Областной кадетский бал и студенческую этнографическую экспедицию, состоится ряд выставок, посвященный Великой Отечественной войне. В онлайн-формате для школьников в завершении года был проведен тематический классный час онлайн. В День памяти и скорби ребята принимали участие в акциях #ОкнаПобеды, «Свеча памяти» и почтили память героев минутой молчания.



«Вопрос патриотического воспитания, конечно, является одним из приоритетных. На сегодняшний день созданы все условия для реализации государственной политики в области патриотического воспитания. Если раньше мы связывали патриотизм только с людьми в форме, то сейчас время показало: героями могут быть врачи, учителя, родители, волонтеры. Их не учили, не готовили специально к той ситуации, которая сложилась, но они успешно справляются с задачами. Это ли не патриотизм», – сказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.



Отметим, что в 2019 году на мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи было выделено 30 миллионов рублей, в 2020 году объем финансирования был сохранен.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»