В УМВД Екатеринбурга возложили цветы к мемориалу павшим воинам

18:30 | 22.06.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В УМВД Екатеринбурга в День памяти и скорби возложили цветы к мемориалу павшим воинам, об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



«В этот памятный для всех граждан России день сотрудники УМВД России по г. Екатеринбургу под руководством начальника Управления полковника полиции Игоря Озерова возложили цветы к мемориалу сотрудникам, погибшим на полях Великой Отечественной войны и почтили их память минутой молчания», - рассказали в УМВД.



Следует отметить, что в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой присутствующие на церемонии использовали средства индивидуальной защиты.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»