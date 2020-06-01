В Свердловской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится более 27 тысяч граждан

18:16 | 22.06.2020

Фото: scoopnest.com

Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 27 809 граждан, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.



Лечение в стационарах Свердловской области проходят 5511 граждан.



Напомним, что на сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждено 11 129 случаев коронавируса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»