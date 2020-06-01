Около 80% умерших от коронавируса в Свердловской области старше 70 лет

18:01 | 22.06.2020

Фото: sochi-express.ru

Специалист-патологоанатом регионального Минздрава, начальник Свердловского областного патологоанатомического бюро Юлия Игумнова предоставила статистику по погибшим от коронавируса в Свердловской области.



«Младше 30 лет умерших нет. Около половины, 48%, — люди старше 70 лет, а старше 80 лет — 30% умерших», – отмечает врач. При этом, у пациентов в возрасте до 70 лет были тяжелые сопутствующие заболевания: ожирение, сахарный диабет, бронхиальная астма.



Отметим, это первые статистические данные о возрасте погибших от коронавируса в регионе. Официально заявляют лишь о количестве погибших, объясняя отсутствие дополнительной информации законом о врачебной тайне. При этом во многих других регионах России статистика о возрасте погибших находится в открытом доступе.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 197 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 11 129 зараженных COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»