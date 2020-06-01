В Нижнем Тагиле подросток сбежал из дома и напился спиртного с бомжами

17:49 | 22.06.2020

Фото: yandex.ru

В Нижнем Тагиле сбежавшего из дома 12-летнего подростка нашли на теплотрассе в районе школы №55.



Подросток ушел из дома 19 июня после ссоры с родителями. Когда его нашли, школьник был в состоянии алкогольного опьянения в компании лиц без определенного места жительства, передает агентство «Между строк».



Беглеца госпитализировали для промывания желудка. В отношении родителей составлен административный протокол по статье КоАП 20.22 за нахождение ребенка в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Ранее семья на учете ПДН не состояла.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»