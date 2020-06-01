Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 29 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил все ограничения, связанные с распространением коронавируса, еще на неделю – до 29 июня. Об этом он сообщил в своем Instagram.«Подписал указ о продлении всех ограничительных мер еще на неделю — до 29 июня. При этом количество выявленных случаев коронавируса, согласно ежедневной статистике, снижается. Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно», - написал глава региона в посте.Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 197 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 11 129 зараженных COVID-19.