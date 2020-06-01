В Серове открыли мемориал медикам-участникам ВОВ

16:58 | 22.06.2020

Фото: obltv.ru

В Серове открыли мемориальный комплекс памяти медиков-участников Великой Отечественной войны. Открытие приурочено ко Дню медицинского работника, который отмечается 21 июня, и Дню памяти и скорби.



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, на памятнике обозначены имена всех установленных на сегодняшний день медиков-участников войны из Серова.



Методист музея Серовской городской больницы Ирина Сивкова рассказала, что сбор информации и поиск родственников военных медиков велись на протяжении нескольких лет. В ходе исследовательских работ выяснилось, что в ряды Красной армии было мобилизовано более 120 работников медицинских учреждений свердловского города.



«Очень символично, что именно сегодня мы открываем такой мемориальный комплекс. Именно сейчас, как и много лет назад, медики снова на передовой, на переднем крае борьбы за наши жизни», - сказал на церемонии открытия мемориала глава Серовского городского округа Василий Сизиков, поблагодарив медицинских работников от имени всех жителей округа.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»