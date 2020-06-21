Под Екатеринбургом открыли памятник погибшим в годы ВОВ землякам

15:46 | 22.06.2020

Фото: екатеринбург.рф

Сегодня в поселке Шувакиш под Екатеринбургом состоялась торжественная церемония открытия мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам.



Департамент информполитики Екатеринбурга сообщает, что в мероприятии приняли участие глава администрации Железнодорожного района Андрей Курочкин, заместитель председателя Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов, депутат гордумы, Герой России Сергей Воронин, военный комиссар по Верх-Исетскому и Железнодорожному районам города Екатеринбурга подполковник запаса Вячеслав Пушкарев, представители духовенства, жители поселка.



Участники церемонии почтили память павших на поле брани и умерших от ран в госпиталях жителей Шувакиша минутой молчания. После этого салютная группа из 43 отдельной железнодорожной бригады произвела залп.



«Созданный на территории поселка мемориал – лучший способ выразить уважение и признательность нашим землякам за мужество, самоотверженность и искреннюю любовь к родной земле, проявленные в суровый период жизни нашей страны. Прошло уже немало лет, но никто не забыт и ничто не забыто», – сказал депутат Виктор Тестов.



Герой России, ветеран боевых действий в Чеченской Республике Сергей Воронин отметил, что мемориальный комплекс позволит сохранить память о тех, кто не вернулся с войны.



«Как известно, солдат умирает дважды: в первый раз – на поле боя, а второй раз – когда о нем забывают. Надеюсь, что этот памятник не даст забыть ни нам, ни последующим поколениям о подвиге односельчан в годы войны. Что он станет местом притяжения не только для взрослых, но и для детей, которые должны знать историю своей страны и гордиться ее героями», – добавил Воронин.



Участники митинга, в том числе и местные жители, пришедшие с фотографиями своих героических предков, возложили к мемориалу цветы, после чего екатеринбуржцы поблагодарили власти за помощь в сооружении памятника.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»