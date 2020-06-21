Мошенники похитили у сотрудницы УрО РАН почти 900 тысяч рублей

15:19 | 22.06.2020

Фото: orenburzhie.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).



Накануне в отдел полиции №9 поступило заявление от 29-летней жительницы уральской столицы (по данным veved.ru, сотрудницы Уральского отделения Российской академии наук). По словам пострадавшей, 20 июня ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и правоохранительных органов Кристиной Игоревной. Звонок поступил с московского номера, начинающегося кодом 499. Мошенница сообщила, что с карты екатеринбурженки якобы происходит попытка снятия денег с ее карты и необходимо перевести средства на безопасные (резервные) счета. На просьбу заблокировать карту, звонившая ответила отказом, аргументировав это первоочередной необходимостью снятия денег.



Заявительница положила трубку и проверила свой счет и историю операций, в которой доказательств сказанного Кристиной Игоревной не было. Однако пострадавшая не обратилась в банк, обслуживающий карту, чтобы убедиться в противоправных действиях звонившей.



Через некоторое время вновь раздался звонок. В этот раз от якобы подполковника полиции Артема Борисовича. Он заявил, что екатеринбурженка противодействует расследованию уголовного дела в отношении мошенников и, если она не выполнит указания сотрудницы банка, то сама станет фигурантом дела.



Позднее девушке снова позвонила Кристина Игоревна и убедила пострадавшую пойти к ближайшему банкомату и перевести на якобы резервный счет денежные средства с карты. Заявительница перевела порядка 150 тысяч рублей. Затем злоумышленница объяснила, что осталось отменить операции, которые пытали провести мошенники. Пострадавшей на телефон пришло несколько СМС-сообщений с кодами, которые она продиктовала Кристине Игоревне. В результате екатеринбурженка потеряла около 900 тысяч рублей.



На данный момент сотрудники полиции проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание подозреваемых.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»