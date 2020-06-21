На пяти перекрестках Нижнего Тагила изменится схема движения

14:45 | 22.06.2020

Фото: tagilcity.ru

Завтра, 23 июня, на еще пяти перекрестках Нижнего Тагила будет изменена работа перекрестков, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.



Речь идет о пересечениях проспекта Ленина с улицами Первомайская, Огаркова, Красноармейская, проспекта Мира — улицы Карла Маркса, Черноисточинском шоссе — улице Бригадной.



Напомним, разделение потоков пешеходов и автомобилей ранее было введено еще на 13 перекрестках Нижнего Тагила.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»