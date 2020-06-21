В День памяти и скорби Куйвашев возложил цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале

14:23 | 22.06.2020

Фото: oblgazeta.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возложил цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.



Как сообщает департамент информполитики Екатеринбурга, в торжественно-траурной церемонии также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, представители духовенства и общественных организаций региона.



Мероприятие началось с минуты молчания, после чего руководители области и города вместе с гостями церемонии возложили цветы к Вечному огню.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»