В Екатеринбурге готовятся к проведению Царских дней

14:07 | 22.06.2020

Фото: islinovko.ru

Екатеринбургская епархия готовится к проведению Царских дней, посвященных убитой семье Николая II, признанной святой. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



В епархии обещают, что проведут мероприятие «с соблюдением необходимых мер безопасности, к которым за время карантинных ограничений верующие уже привыкли». Точный порядок проведения Крестного хода будет известен после 9 июля.



«Екатеринбургская епархия вместе с администрацией региона сейчас готовится к проведению Царских дней. Надеемся, ничто не помешает провести их в соответствии со сложившейся традицией», - добавляют в епархии.



Напомним, что обычно в Крестном ходе принимают участие десятки тысяч верующих. При этом проведение массовых мероприятий на территории Свердловской области запрещено в связи с пандемией коронавируса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»