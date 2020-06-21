Сотрудники ОМОН приняли участие в задержании автоугонщика в Екатеринбурге

13:16 | 22.06.2020

Фото: ufa.sm-news.ru

В Екатеринбурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража в крупном размере).



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, мужчину задержали 15 июня сотрудники уголовного розыска УМВД Екатеринбурга при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. В гараже злоумышленника находился автомобиль КИА РИО, похищенный им той же ночью. Отмечается, что при задержании у правонарушителя был обнаружен готовый к применению травматический пистолет.



В угнанном автомобиле правоохранители нашли предметы, используемые для хищения транспортных средств: электронный блок управления двигателем, устройство подавления GSM сигнала, инструмент для вскрытия замков автомобиля. Более того, из гаража изъяты несколько комплектов номеров от других автомобилей, которые были угнаны в мае этого года в Екатеринбурге. Личные вещи потерпевших, машины которых были похищены, также находились в помещении.



После установления личности задержанного выяснилось, что он находится в федеральном розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями 105 (Убийство) и 162 (Разбой) УК РФ.



Предполагается, что подозреваемый угнал и Hyundai solaris, изъятый правоохранителями в тот же день с одной из стоянок Екатеринбурга. Оперативники уголовного розыска проверяют подозреваемого на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.



На время следствия задержанный арестован. Санкция за хищение автомобилей предусматривает до шести лет лишения свободы. Найденный в гараже автомобиль возвращен владельцу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»