Суд взыскал с Минфина компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование бывшего директора Алапаевского водоканала

13:02 | 22.06.2020

Бывший директор МУП «Алапаевский горводоканал» Валерий Канахин взыскал с Министерства финансов РФ 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Сам экс-управленец просил возместить ему 1 миллион рублей, прокуратура полагала разумной и справедливой денежную сумму в размере 100 тысяч рублей. Интересы Валерия Канахина в суде представлял известный уральский юрист Дмитрий Рожин.



Как установил суд, ранее Валерий Канахин был незаконно привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации («Превышение должностных полномочий»). В 2019 году он был признан невиновным и оправдан.



Как указал Валерий Канахин в исковом заявлении, моральный вред был причинен ему длительным производством по уголовному делу (с февраля 2018 года), в рамках которого он неоднократно допрашивался, а по месту его работы и жительства неоднократно производились выемки и обыски и к нему на длительный срок была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме этого, обстоятельства уголовного дела получили широкую огласку, в том числе в средствах массовой информации. В связи с этим были умалены его личные неимущественные права (достоинство личности, честное и доброе имя, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства).



«Длительное необоснованное обвинение Канахина В.А., ранее занимавшего руководящую должность в ресурсоснабжающем предприятии города, в совершении преступлений, связанных с хищением чужого имущества с использованием своего служебного положения, причинило невосполнимый ущерб деловой и профессиональной репутации истца, который, в связи с этим переживал необоснованные муки и страдания», – указано в решении Алапаевского городского суда.

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