Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области опустился до 0,96 балла

13:01 | 22.06.2020

Фото: yandex.com.tr

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, опустился на одну десятую пункта по сравнению со вчерашним днем. Сегодня Rt - 0,96.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 19 июня – 254; 20 июня – 224; 21 июня – 207; 22 июня – 197. Сумма – 882.



Дата – количество заболевших: 15 июня – 233; 16 июня – 231; 17 июня – 227; 18 июня – 231. Сумма –922.



Rt – 882/922=0,957



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 197 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 11 129 зараженных COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»