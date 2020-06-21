Скончался еще один свердловчанин с коронавирусом

12:50 | 22.06.2020

Фото: ainews.kz

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован один новый случай смерти больныого COVID-19. Всего в регионе скончался 71 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 11 129 случаев заражения (+197 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 93 человека, в среднем – 687, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 70 человек, всего в регионе врачи вылечили 5 566 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»