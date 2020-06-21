Уральские врачи вылечили еще 70 пациентов с Covid-19

12:45 | 22.06.2020

Фото: brestcity.com

По данным на 22 июня, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 70 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 5 566.



Напомним, в Свердловской области выявлены 11 129 случаев заражения (+197 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 93 человека, в среднем – 687, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрирован один новый случай смерти больных COVID-19 (за все время – 71).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»