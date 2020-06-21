В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 133 человека

12:42 | 22.06.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 133 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За минувшие сутки в регионе зафиксировано 197 случаев заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 70 человек, скончался один человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 11 129 человек. По выздоровлению выписаны 5 566 человек, 71 человек скончался.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»