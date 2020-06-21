Жителя Екатеринбурга отправят в психбольницу из-за убийства матери

12:10 | 22.06.2020

Фото: ok.ru

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга направила в суд материалы уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, которому инкриминируется убийство матери.



Инцидент произошел в середине февраля, рассказывают в пресс-службе прокуратуры. Обвиняемый пришел в квартиру матери, где между ними произошел конфликт, в результате которого он начал избивать женщину. Сын нанес ей не менее шести ударов по голове, а также в область шеи и рук, после чего нашел в квартире нож и нанес удар в область сердца. Женщина скончалась на месте, позднее труп обнаружили соседи.



В ходе следствия выяснилось, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем дело в отношении него направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»