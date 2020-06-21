В Екатеринбурге врачи сутки игнорировали пациентку с подозрением на пневмонию

11:36 | 22.06.2020

Фото: yandex.ru

Жительница Екатеринбурга пожаловалась губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на то, что ее 59-летнюю мать, сидящую в коридоре, сотрудники больницы №24 игнорировали целые сутки. Отмечается, что у женщины выявилось подозрение на пневмонию.



После прохождения обследования пациентке сказали ожидать распределения в коридоре. Однако никто и представить не мог, что ждать придется сутки.



«Проведя всю ночь в коридоре на скамейке с высоким давлением и видя, как других поступающих постепенно развозят в другие больницы, она лишь получила ответ, что свободных мест нет, больницы в городе переполнены и вопрос решают не они (работники ЦГКБ №24), а центр госпитализации и по ней пока информации нет и нужно продолжать ждать», – пишет женщина в комментариях на странице Куйвашева в Instagram.



Далее родственники пациентки начали звонить и в министерство здравоохранения, и в Роспотребнадзор, и в СТОПкоронавирус, и в единый контактный центр, и даже в приемный покой ЦГКБ №24 и на 112. Звонки на горячие линии результатов не принесли. Знакомый семьи, работающий в другой поликлинике, позднее сказал, что «данный пациент уже проходит лечение в палате 615». Когда же дочь пациентки обратилась в больницу с просьбой перепроверить информацию, «персонал лишь продолжал отмахиваться и срываться на крик, что ошибки быть не может и лежит (в палате) ее однофамилица», по словам подписчицы.



На следующий день женщина приехала за матерью в больницу, «раз ее не собирались лечить»; тогда один из сотрудников «соизволил обратить внимание и перепроверить». Оказалось, что пациентка была направлена в 615 палату еще накануне в 20:00.



Работники медицинского учреждения так и не принесли извинения пострадавшей. «Охрана у нас просила денег со словами "трубы горят, выручите ребята", видимо, и мед.персоналу нужно было предложить денег, чтобы они сняли трубку и перепроверили информацию», – резюмирует работу сотрудников 24 больницы дочь пациентки.



Добавим, на момент публикации губернатор не ответил на комментарий-жалобу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»