В Свердловской области погиб работник предприятия, расчищавший ЛЭП

11:08 | 22.06.2020

Фото: snezh-dnr.wmsite.ru

Прокуратура Таборинского района организовала проверку ООО «Екатеринбург-ЛесКом» в связи с гибелью работника, расчищавшего вручную линию электропередач в лесном массиве на территории Таборинского района.



Инцидент произошел 16 июня. Работник предприятия вручную расчищал участок насаждений деревьев и кустарника между опорами ЛЭП. Когда одно из спиленных деревьев начало падать на линию, мужчина попытался его поймать. Однако не успел: макушка дерева коснулась силового кабеля, сотрудник «Екатеринбург-ЛесКом» получил большой разряд током, в результате чего погиб на месте.



Прокуратурой будут истребованы локальные акты организации в сфере техники безопасности, а также будут опрошены должностные лица «Екатеринбург-ЛесКом», Тавдинского РЭС ПО «Артемовские электрические сети».По результатам проверки будет дана правовая оценка организации техники безопасности в ООО «Екатеринбург-ЛесКом».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»