Актер «Уральских пельменей» раскритиковал священника в защитном костюме

Актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов в своем Instagram подверг критике фотографию, на которой священник причащает бабушку на дому в «противочумном костюме».«У меня вопрос: кто кого защищает от вируса? Простите, но не могу я представить Иисуса Христа (исцеляющего прокажённого) в скафандре. Я верю, что мать может вымолить сына от наркозависимости, я верю (и знаю случаи), когда онкобольные излечиваются Верой во Христа и силой причастия. На этом фото вместо «Страха Божия» я вижу «животный страх смерти». И от такой «веры» мне грустно», – возмутился актер в Instagram.Добавим, Дмитрий Соколов активно поддерживает скандально известного бывшего духовника Сергия, известного изгнанием бесов, проповедями о чипировании под видом вакцинации и проклятиями в адрес санитарных врачей.