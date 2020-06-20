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10:38 | 22.06.2020

Фото: zen.yandex.ru

Актер «Уральских пельменей» раскритиковал священника в защитном костюме

Актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов в своем Instagram подверг критике фотографию, на которой священник причащает бабушку на дому в «противочумном костюме».

Актер «Уральских пельменей» раскритиковал священника в защитном костюме


«У меня вопрос: кто кого защищает от вируса? Простите, но не могу я представить Иисуса Христа (исцеляющего прокажённого) в скафандре. Я верю, что мать может вымолить сына от наркозависимости, я верю (и знаю случаи), когда онкобольные излечиваются Верой во Христа и силой причастия. На этом фото вместо «Страха Божия» я вижу «животный страх смерти». И от такой «веры» мне грустно», – возмутился актер в Instagram.

Добавим, Дмитрий Соколов активно поддерживает скандально известного бывшего духовника Сергия, известного изгнанием бесов, проповедями о чипировании под видом вакцинации и проклятиями в адрес санитарных врачей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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