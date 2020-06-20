В свердловском поселке разгорелся пожар площадью 360 квадратных метров

09:12 | 22.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В поселке Карпушиха горит частично расселенный двухэтажный барак. Огонь распространился на площади 360 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:36 по местному времени. На вызов выехали 30 спасателей на семи спецмашинах; по прибытии огнеборцы эвакуировали 10 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Открытое горение ликвидировано в 05:10 по местному времени. Работы на месте происшествия продолжаются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»