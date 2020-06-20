В Екатеринбурге мотоциклист столкнулся с легковушкой

19:28 | 21.06.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня, 21 июня, в Екатеринбурге рядом с домом № 38 на улице Селькоровской мотоциклист столкнулся с легковушкой. Есть пострадавшие.



Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель Chevrolet Lacetti ехал по Селькоровской в сторону Новинской, при повороте налево на прилегающую территорию не предоставил преимущество мотоциклисту.



Водитель мотоцикла госпитализирован в 36 ГКБ с закрытой черепно-мозговой травмой и вывихом шейного отдела. Пассажирка мотоцикла 2002 г.р госпитализирована в 9 детскую больницу с ЗЧМТ и перелом лучевой кости слева.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»